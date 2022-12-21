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لجنة كرة القدم النسائية تنظم دورة للمدربات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 04:18 مساء
لجنة كرة القدم النسائية تنظم دورة للمدربات
شعار لجنة كرة القدم النسائية. (فيسبوك)
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تتأهب لجنة كرة القدم النسائية لتنظيم دورة مدربات كرة القدم للحصول على الرخصة (D) خلال يناير المقبل.

الدورة يشرف عليها الاتحاد الليبي لكرة القدم يشارك فيها ثلاث وثلاثين مدربة، وتأتي الدورة ضمن أنشطة الاتحاد النسائي للعام 2023.

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القائمة الأولية للمتقدمات للدورة التدريبية تضم: أحلام المبروك، أمل عبدالرازق، إيناس خالد، إيمان محمد، بشري محمد، حنين نورى، حواء أحمد البشاري، حليمة كمال، حدهم محمد، رهف أمین، رتاج عيسي، ریمان محفوظ، سعاد محمد عبدالحفيظ.

ضمت القائمة: سعيدة حمد سعد البرناوي، سندس الشريف، سمية أحمد عبدالقادر، سمرة حميده، سالمة جمعة، عائشة موسى، فاطمة محمد مصطفى، فاطمة فتحي، مبروكةعبدالعاطي، نسرين عمر، هنادي صبيحي، وهنادي أمين، هند محمد قرمان.

قائمة لجنة كرة القدم النسائية. (فيسبوك)
قائمة لجنة كرة القدم النسائية. (فيسبوك)
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