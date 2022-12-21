اتحاد الشراع يكرم الشخصية الرياضية مفتاح احفيتر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

كرم رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية الشخصية الرياضية المخضرمة مفتاح احفيتر أحد أبرز الشخصيات الرياضية في ليبيا عامة ودرنة بشكل خاص.

وولد احفيتر بمدينة درنة العام 1954 ويمتلك خبرة رياضية لأكثر من 45 عامًا؛ حيث عمل مدربًا للسباحة بإدارة الأندية البحرية ومدربًا بمجال التدريب في التجديف الفردي ومشرفًا على الأندية البحرية.

أيضًا عمل مشرفًا على قسم التدريب والإدارة الفنية بالمنطقة الشرقية، كما عمل في مجالات عدة منها الهلال الأحمر وبيوت الشباب ومنظمة علوم الحياء وأصبح عضوًا في عديد الاتحادات الرياضية المختلفة.

اتحاد الشراع يكرم مفتاح احفيتر. (فيسبوك)