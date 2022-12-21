فوز سلة الهلال وأبوسليم والاتحاد في الدوري الليبي وتأجيل لقاء التحدي والأهلي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الثلاثاء، في الدوري الليبي لكرة السلة ثلاث مباريات، فعلى القاعة الكبرى بطرابلس جرت مباراتان الأولى جمعت الجزيرة وأبوسليم، ربعها الأول انتهى بتقدم أبوسليم بفارق سلة واحدة (11-9)، وفي الربع الثاني أضاف أبوسليم 12 نقطة والجزيرة 9 نقاط ليتقدم أبوسليم (23-18).

سيطرة لأبوسليم أمام الجزيرة

وفي الربع الثالث كانت فيه السيطرة لأبوسليم الذي أضاف 20 نقطة مقابل 11 للجزيرة ليتسع الفارق إلى 14 نقطة (43-29)، وفي الربع الرابع كانت صحوة متأخرة للجزيرة الذي كانت له الأفضلية وتمكن من تسجيل 23 نقطة مقابل 13 نقطة لأبوسليم لتنتهي المباراة بفوز أبوسليم بفارق 4 نقاط، (56-52).

- سلة النصر تجتاز الـ 100 نقطة في الدوري الليبي

- فوز سلة الأهلي بنغازي في الدوري الليبي

أدار المباراة ثلاثي التحكيم هيثم الساروي حكما أول وعمر سالم حكما ثان وأمير حمودة حكما ثالثا، والمسجل أيمن عبدالله والميقاتي علي العرادي وميقاتي 24 ثانية بشير مخزوم والمسجل إلكترونيًا نجاة المخشخش.

الاتحاد يتخطى المدينة بصعوبة

المباراة الثانية جمعت الاتحاد والمدينة، ربعها الأول كان التفوق فيه للمدينة بفارق 6 نقاط (13-7)، والربعان الثاني والثالث كانت الأفضلية فيهما للاتحاد الذي أضاف 46 نقطة مقابل 24 نقطة للمدينة، ليتقدم الاتحاد (53-37)، وفي الربع الرابع كان التفوق للمدينة (22-17) لتنتهي المباراة لصالح الاتحاد (70-59).

أدار المباراة ثلاثي التحكيم إبراهيم عبدالله حكما أول وأيمن عبدالله حكما ثان وخالد صوادق حكما ثالثا، والمسجل نجاة المخشخش وميقاتي 24 ثانية علي العرادي والمسجل أمير حمودة والمسجل إلكترونيًا بشير مخزوم.

ندية وإثارة بين الهلال والمروج

وبمجمع سليمان الضراط جمع اللقاء بين الهلال والمروج، وتميزت بالندية والإثارة وبتقارب النتيجة، انتهى الربع الأول بالتعادل (21-21)، والربع الثاني (39-39)، والربع الثالث (62-62)، وفي الربع الرابع تواصلت الإثارة والتشويق وانتهى بفارق سلة واحدة للهلال (23-21)، لتنتهي المباراة المثيرة بفوز الهلال بفارق سلة واحدة (85-83).

أدار المباراة ثلاثي التحكيم، محمد الحمري وعبدالعزيز الماقوري ومحمد بن صريتي والمسجل إبراهيم البرعصي والمسجل الإلكتروني أحمد البرعصي والميقاتي فهيم السعيطي وميقاتي 24 ثانية عادل الورفلي.

وتأجلت، أمس الثلاثاء، المباراة التي كانت ستجمع التحدي والأهلي بنغازي إلى موعد لاحق، لإصابة عدد من لاعبي الأهلي بنغازي والطاقم الفني بالإنفلونزا الجديدة.