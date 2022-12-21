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خواجة رئيسا للجنة الرياضيين بالأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 03:31 مساء
خواجة رئيسا للجنة الرياضيين بالأولمبية الليبية
الجمعية العمومية للجنة الرياضيين. (فيسبوك)
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عقدت الجمعية العمومية للجنة الرياضيين، اليوم الأربعاء، اجتماعها الانتخابي بقاعة اللجنة الأولمبية الليبية بطرابلس بحضور 63 عضوًا؛ جرى فيه انتخاب لجنة الرياضيين بالأولمبية الليبية، وجاءت النتائج على النحو الآتي:

- مصادر إلى «بوابة الوسط»: مرشح من دائرة النخبة يستعد لمنافسة الزروق على انتخابات الأولمبية الليبية

▪︎ محمد خواجة «ألعاب قوى» رياضي ممارس 55 صوتًا.
▪︎ علي الغراري «القوس والسهم» رياضي أولمبي 52 صوتًا.
▪︎ علي الزايدي «ألعاب القوى» رياضي أولمبي 41 صوتًا.
▪︎ هديل عبود «ألعاب القوى» رياضي أولمبي 36 صوتًا.
▪︎ علي سعيد عمر «جودو» رياضي أولمبي 32 صوتًا.
▪︎ هالة عبدالسلام قزاح «ألعاب القوى» رياضي أولمبي 27 صوتًا.
▪︎ يوسف شريحة «تايكواندو» رياضي أولمبي 24 صوتًا.

تشكل اللجنة من الخمسة رياضيين المتحصلين على الأكثر أصواتًا، واتفقت اللجنة المنتخبة على اختيار محمد خواجة رئيسًا لها، واختيار علي الزايدي عضوًا بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وأيضًا اختيار هديل عبود وعلي الغراري عضوين عن لجنة الرياضيين بالجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية.

أشرف على الانتخاب لجنة برئاسة محمد قريميدة والمقرر أحمد الطويل وعضوية دعاء الشوشان.

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