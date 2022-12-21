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عبدالله البوسيفي يتوج بكأس وذهبية شطرنج مصراتة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 02:52 مساء
عبدالله البوسيفي يتوج بكأس وذهبية شطرنج مصراتة (صور)
بطولة مصراتة الدولية للشطرنج. (فيسبوك)
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اختُتمت بطولة مصراتة الدولية للشطرنج التي نظمها وأشرف عليها الاتحاد الفرعي لشطرنج مصراتة وبالتعاون والتنسيق مع الجمعية الليبية للشطرنج بمشاركة 54 لاعبًا، من بينهم لاعبان من فلسطين وأوكرانيا، وجاءت النتائج النهائية على النحو الآتي:

تتويج البوسيفي في بطولة الشطرنج
تُوِّج اللاعب عبدالله البوسيفي بكأس وذهبية البطولة برصيد 7.5 نقطة، ونال اللاعب علي الشعافي كأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية برصيد 7 نقاط، وبكسر التعادل توج اللاعب أحمد نصر الدين بكأس الترتيب الثالث والميدالية البرونزية برصيد 7 نقاط، وجاء رابعًا اللاعب مجدي جموم برصيد 6.5 نقطة، وخامسًا اللاعب علي الفلو برصيد 6.5 نقطة.

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جائزة لأصغر لاعبين شقيقين
ومنحت اللجنة المنظمة جائزتين لأصغر لاعبين شقيقين بلال وحليمة طرينة، ومنحت أيضا جائزة للاعبة أم السعد ألماني المتحصلة على أفضل نتيجة لفئة الإناث وجائزة للاعب الرواد رجب ساسي، وللاعب محمد القرقني، ولبطل الشطرنج الليبي سابقا كمال العجيلي، كما جرى تكريم المساهمين في النجاح ومن بينهم الاتحاد الليبي للشطرنج وشركة الديوانية للاستثمار والجمعية الليبية للشطرنج وشركة ليبيا للتأمين والسويح للتسوق وحكام البطولة، الحكم الرئيس أحمد شراطة ومساعد الحكم بشير القايد، والحكمان عبدالرحمن القدار، وحاتم التاجوري.

حفل التتويج
وفي ختام البطولة وبحضور رئيس الاتحاد اللليبي للشطرنج فوزي أبورجعة، وعضو المجلس البلدي مصراتة علي الناظوري، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الهادي العويب، ورئيس شركة ليبيا للتأمين أحمد التريكي، ورئيس اتحاد القدم المصغرة مصطفى المصلي، وزعت الكؤوس والميداليات على اللاعبين المتفوقين وشهادات التقدير على المساهمين في نجاح البطولة.

بطولة مصراتة الدولية للشطرنج. (فيسبوك)
بطولة مصراتة الدولية للشطرنج. (فيسبوك)
بطولة مصراتة الدولية للشطرنج. (فيسبوك)
بطولة مصراتة الدولية للشطرنج. (فيسبوك)
بطولة مصراتة الدولية للشطرنج. (فيسبوك)
بطولة مصراتة الدولية للشطرنج. (فيسبوك)
بطولة مصراتة الدولية للشطرنج. (فيسبوك)
بطولة مصراتة الدولية للشطرنج. (فيسبوك)
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