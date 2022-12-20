المنتخب الليبي يعلن القائمة الرسمية لـ«شان 2023» في الجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، القائمة الرسمية للمنتخب الوطني «فرسان المتوسط» المستدعاة لبطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023» والتي ستقام في الجزائر مطلع يناير المقبل.

26 في قائمة «فرسان المتوسط»

ضمت القائمة التي اختارها الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي كورنثيانز مارتينز 26 لاعبًا، وهم: مراد أبوبكر الوحيشي ومعاذ يونس اللافي ومفتاح عبدالمجيد الدرسي ومعاذ عامر المنصوري وأنس مصطفى الورفلي وعلي يوسف إبراهيم وسند مسعود الورفلي وعلي رمضان العمامي ومصطفى صالح حمزة ومحمد المنير عبدالسلام ومحمود علي عكاشة وسليمان سعيد حمزة ومحمد التهامي محمد وعلي نوري أبوعرقوب.

- «فرسان المتوسط» في معسكر قصير بتونس قبل التحول لـ«شان 2023»

ضمت القائمة أيضًا صهيب أبوبكر سليمان ومؤيد ناصر جذور وعمر يوسف الخوجة وأبوالقاسم رجب الحاج وجعفر خالد اجبوده وعبدالعاطي الضاوي العباسي وعامر محمد التاورغي وصالح الطاهر صالح وأنيس محمد السلتو ومعاذ عبدالباسط عيسى ونور الدين أحمد القليب وأحمد محمد كرواع.

معسكر تحضيري في تونس

يدخل المنتخب الوطني الليبي للاعبين المحليين في معسكر تحضيري قصير بتونس قبل التحول إلى الجزائر للمشاركة في بطولة «شان 2023»، وسوف يجري الفريق الوطني مباريات ودية خلال المعسكر مع منتخبي مالي والسودان.

المنتخب الوطني الليبي أوقعته القرعة في المجموعة الأولى بجانب الجزائر البلد المستضيف وموزمبيق وإثيوبيا.

ويلتقي «فرسان المتوسط» في افتتاح منافسات «شان 2023» مع المنتخب الجزائري في 13 يناير، ومباراته الثانية في 17 يناير مع منتخب موزمبيق، ومباراته الأخيرة في المجموعات أمام منتخب إثيوبيا في 21 من يناير.