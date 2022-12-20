خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: وداعًا للمونديال.. وتتويج الأرجنتين في أضخم احتفال

القاهرة - بوابة الوسط

في يوم الأحد الماضي، أسدل الستار على بطولة كأس العالم الثانية والعشرين التي أقيمت في قطر، ونجحت بامتياز في تنظيمها وتسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لإنجاحها، بداية من حفل الافتتاح إلى يوم حفل الختام وتتويج الفريق الأرجنتيني ببطولة كأس العالم، بعد فوزه في المباراة النهائية على الفريق الفرنسي صاحب آخر بطولة بضربات الترجيح بعد تعادل بـ3 أهداف لكل منهما في الوقتين الرسمي والإضافي.

كانت مباراة مثيرة وممتعة وارتفع فيها المستوى الفني وتغيرت نتائجها في عدة مرات، وكان نجماها ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني الذي حقق حلمه الذي سعى إليه منذ عدة سنوات، واستلم كأس العالم الذي كان ينقصه التتويج به ليكتمل عقد البطولات التي حققها لبلاده، وقد ارتدى الزي القطري «البشت» عند تسلمه للكأس في مشهد مميز لتبقى في ذاكرة شعوب العالم وتعرف أن هناك دولة عربية إسلامية نجحت في تنظيم بطولة كأس العالم وحققت فيها العديد من الأرقام القياسية وعاشت معها شعوب الأرض بمتعة كبيرة سواء الذين حضروا في ملاعب قطر النموذجية أو خارجها من خلال وسائل الإعلام العالمية، أما النجم الثاني اللاعب الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل 3 أهداف في المباراة النهائية وذلك لا يتكرر إلا نادرًا حتي في الدورات المقبلة، وتحصل علي الحذاء الذهبي باعتباره هداف البطولة بـ8 أهداف، فقد كان شعلة من النشاط ومصدر خطر لكل كرة تصله ودافع ببسالة على غلالة بلاده.

كانت البطولة مشوقة وممتعة وأنستنا ولو لفترة هموم الوطن وساسته مرضى السلطة والمال العام، وتعاطفنا مع الفريق المغربي العربي الأفريقي المسلم الذي وصل للمربع الذهبي وحقق ما لم يحققه أي فريق عربي أو أفريقي، وقد شرف العرب والقارة وخرج من البطولة مرفوع الرأس، بالمستوى الفني الذي ظهر عليه والنتائج التي حققها مع الفرق الأوروبية التي كانت مرشحة وبقوة للبطولة، ولكنه ظلم يوم مباراة فرنسا من قبل الحكم المكسيكي وحرم من ركلتي جزاء بشهادة خبراء الكرة ونجومها وحكم الـVAR البوليفي، وتقدم الاتحاد المغربي باحتجاج للاتحاد الدولي على ذلك، عموما حققت الأرجنتين البطولة بعد غياب 36 عاما، وأسعدت جماهيرها في شتى بقاع الأرض وخسرت فرنسا صاحبة آخر بطولة وسط تأثر وحزن جماهيرها.

استمرت قطر في الأفراح بمناسبة اختتام البطولة وبعيدها الوطني في أجواء احتفالية جميلة ومميزة، أخرست كل الأفواه الحاقدة وأقنعت العالم بقدرتها الفائقة على تحقيق الإنجازات على كافة المستويات، فوداعًا يا كأس العالم يا متعة كرة القدم التي عشنا فيها لحظات التوتر والحماس والسعادة، والتي سوف تأتينا بعد أربع سنوات بوجهها الجديد في كندا وأميركا والمكسيك وبعدد أكثر من الفرق، وسوف تمر الأيام ويظل اتحادنا العام ودوريه الكروي الممل في سبات عميق دون أي تقدم أو تطور لأنهم يعملون دون منهاج علمي وهم مثل البصير الذي يسير دون عكاز، وسيظل حلم كأس العالم بعيد المنال عنا حتى بعد أن تقرر تحديد 9 فرق للترشح من أفريقيا واللي يعيش ياما ايشوف.