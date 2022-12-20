قرعة الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

ينظم الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة اليوم الثلاثاء، قرعة الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة بفندق الماسة بمدينة مصراتة للموسم الرياضي 2022-2023.

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من جهة أخرى ينظم الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة دورة للحكام الجدد خلال الأيام المقبلة والتي ستقام بمدينة زليتن.

سبق وقام الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة بتسليم الشارة الدولية لأربعة من الحكام وهم: صلاح تكالة، وأسامة البرق، وعبدالرحيم أبوقرين، وطه زوبي.

وتُوج فريق «الاتحاد» ببطولة كأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات، بعد فوزه في المباراة النهائية، التي أُقيمت بصالة مصراتة على «السويحلي» بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.