الاتحاد الرياضي النسائي ينظم بطولة لكاراتيه وجمباز الفتيات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

ينظم الاتحاد الرياضي النسائي البطولة التنشيطية للكاراتيه والجمباز للفتيات تحت شعار «أبطال الغد»، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الفرعي للكاراتيه، وأكاديمية أبطال الجمباز والألعاب الفردية، وأكاديمية ستارز للألعاب الرياضية.

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تأتي البطولة ضمن أهداف الاتحاد للتعاون مع الاتحادات الرياضية في تنظيم برامجه الخاصة بالعنصر النسائي لصقلن، وذلك ليكن نواة للمنتخبات النسائية والمشاركة بهن في البطولات العربية والأفريقية والدولية.

وعلى هامش البطولة سيكون تكريم لاعبتي الكاراتيه الحاصلتين على القلائد الذهبية والبرنزية في البطولة الأفريقية بجنوب أفريقيا، وهما اللاعبة سالمة المعداني فئة الأواسط وأحرزت القلادة الذهبية، واللاعبة غفران سالم فئة الأواسط وتحصلت على القلادة البرنزية.