فوز يد المروج وقاريونس والأهلي طرابلس في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الإثنين ثلاث مباريات في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة اليد، فعلى قاعة بنغازي حقق قاريونس الفوز على بنغازي الجديدة بنتيجة (36-34)، وأدار المباراة الحكمان مرعي الفارسي وعصام شتوان.

- 3 مباريات في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الليبي لكرة اليد

وشهدت قاعة مدينة المرج فوز المروج على دارنس بنتيجة (34-32)، وأدار المباراة الحكمان رجب هدية وعمران أبوالقاسم.

وبقاعة 17 فبراير بطرابلس فاز الأهلي طرابلس على الجزيرة (26-17)، وأدار المباراة الحكمان ناصر قليدة وعادل الضراط.

واليوم الثلاثاء سيتجدد الموعد بقاعة بنغازي مع مباراة الندية والإثارة والتي ستجمع الهلال والأهلي بنغازي.