سوف الجين يعرض عبر «بوابة الوسط» الخريطة الزمنية الكاملة لانتخابات اللجنة الأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد عضو اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية، عبدالمنعم سوف الجين، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن اللجنة تسلمت أكثر من 20 ملفا للترشح لمناصب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وأن باب الترشح سيغلق اليوم الثلاثاء.

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وأضاف سوف الجين أن غدا الأربعاء سيشهد إعلان القائمة الأولية، والخميس سيكون موعد قبول الطعون، على أن يبث في الطعون أيام 24، 25، 26 ديسمبر الجاري، وسيُجرى الإعلان عن القائمة النهائية 27 ديسمبر، بينما الاجتماع الانتخابي وإعلان النتائج سيكون في 29 ديسمبر، وقبول الطعون في 31 ديسمبر، والبث في الطعون أيام 1، 2، 3 يناير 2023.

واختتم سوف الجين قائلا «إعلان النتيجة النهائية للانتخابات سيكون يوم 4 يناير 2023، والانتخابات ستكون على المناصب التالية: رئيس مجلس الإدارة والنائب الأول والنائب الثاني والأمين العام و7 أعضاء من الاتحادات الأولمبية وعضوان من الاتحادات غير الأولمبية، إضافة إلى خبير وعضو نسائي».