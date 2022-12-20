فوز الجزيرة والهلال في كأس الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت آخر مباراتين في الدور التمهيدي لكأس ليبيا للكرة الطائرة، أمس الإثنين، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، وضمن تصفيات المجموعة الأولى حقق الهلال الفوز على النصر بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-23، 25-19، 25-19).

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وفي تصفيات المنطقة الثالثة التقى بقاعة زوارة الجزيرة وضيفه الاتحاد، وانتهت المباراة لصالح الجزيرة بثلاثة أشواط دون مقابل كانت نتائجها (25-17، 25-12، 25-17)، أدار المباراة الحكمان علي اشتيوي حكما أول والدولي جلال دهان حكما ثانيا والمسجل إسماعيل الكيلاني.

وتأهل للمرحلة الثانية لكأس ليبيا للكرة الطائرة عن المجموعة الأولى الهلال والأهلي بنغازي، وعن المجموعة الثانية السويحلي والبشائر، وعن المجموعة الثالثة أساريا والجزيرة.

منافسات الطائرة. (فيسبوك)

الجزيرة في منافسات الطائرة. (فيسبوك)