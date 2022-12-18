3 مباريات في افتتاح الجولة التاسعة من «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق الخميس المقبل 22 ديسمبر الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا» بثلاث مباريات، فعلى ملعبه الصداقة يستضيف دارنس، وعلى ملعب بنينا ببنغازي يجمع اللقاء الجارين الهلال والنصر، وعلى ملعب الخمس المحلة ضيفا على الخمس.

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استكمال منافسات الجولة التاسعة

تقام الجمعة المقبل 3 مباريات أخرى، فعلى ملعب البيضاء الصقور يحل ضيفا على شباب الجبل، وعلى ملعب أجدابيا التعاون يستضيف التحدي، وعلى ملعب الزاوية أساريا يلتقي الاتحاد المصراتي.

السبت 24 ديسمبر، يشهد استضافة أبوسليم للسويحلي، وعلى ملعب الجميل المدينة يلتقي الأولمبي، أما الأحد 25 ديسمبر، فعلى ملعب الجميل الأهلي طرابلس يلتقي الاتحاد، وعلى ملعب بنينا الأهلي بنغازي يستضيف الأخضر.