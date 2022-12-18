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قريش لـ«بوابة الوسط»: قررنا الانسحاب من أفريقية الرماية بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 18 ديسمبر 2022, 02:08 مساء
قريش لـ«بوابة الوسط»: قررنا الانسحاب من أفريقية الرماية بتونس
أبطال الرماية الليبية. (فيسبوك)
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قال رئيس الاتحاد الليبي للرماية، عادل قريش، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «استعدينا جيدًا للمشاركة في هذا الحدث الأفريقي وحضرنا إلى تونس للمشاركة بالرماة محمد بن دله ومالك القنين وعزام العتري والإداري محمد عبدو والحكم عبدالرزاق القانقا».

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وأضاف «للأسف قررنا الانسحاب من المشاركة في بطولة أفريقيا للرماية الخامسة عشرة والتى ستنطلق اليوم الأحد بتونس، احتجاجًا على المعاملة السيئة من قبل الجامعة التونسية للرماية الدولة المستضيفة، لأننا اعترضنا على إجراءات الحجز وتكلفتها العالية والتي تصل إلى 180 يورو للغرفة الزوجية شاملة وجبة إفطار فقط، وحجزنا في فندق آخر  تكلفة الفرد الواحد إقامة مع ثلاث وجبات بـ23 دولارًا فقط للفرد الواحد».

حرمان من التدريبات وتسليم الأسلحة
وأوضح «لهذا السبب، رفضت الجامعة التونسية للرماية وبتعليمات من رئيسها المشاركة، وحرمت المنتخب الليبي من إجراء تدريباته بقاعة بن خلاد، ورفضت أيضًا تسليم منتخبنا أسلحة التدريب أسوة ببقية المنتخبات المشاركة».

وأكمل قريش «الجامعة التونسية ألغت مسابقة المسدس 10 متر لفئة الناشئين، وحرمت ناشيئ ليبيا المتفوقين في هذا التخصص من المشاركة في الحدث الأفريقي، وتم توجيه مذكرة بالخصوص للاتحادين الدولي والأفريقي للرماية».

وفي تصريح لرئيس لجنة الخرطوش بالاتحاد الأفريقي للرماية محمد وهدان، أكد أحقية الفرق المشاركة في البطولات الحجز في فندق آخر، بشرط عدم التزام اللجنة المنظمة بتوفير المواصلات الخاصة بالبطولة، وتطبق عليها القانون في حالة تأخرها عن موعد المباريات.

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