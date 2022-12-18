فوز البشائر وأساريا والأهلي بنغازي في كأس الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس السبت، ثلاث مباريات في مسابقة كأس ليبيا للكرة الطائرة، وشهدت قاعة مصراتة للألعاب الرياضية المنطقة الثانية مباراة البشائر والاتحاد المصراتي.

تواصلت لخمسة أشواط، تقدم الاتحاد المصراتي بنتيجة الشوط الأول (25-16)، والشوط الثاني للبشائر (25-17)، وعاد الاتحاد المصراتي وتفوق بالشوط الثالث (25-21)، والشوط الرابع تفوق البشائر (25-21)، وحسم البشائر أيضًا الشوط الخامس لصالحه (15-11) ليتفوق بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

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أساريا يتفوق على الأهلي طرابلس

وفي المنطقة الثالثة، أساريا يتفوق على الأهلي طرابلس بثلاثة أشواط مقابل شوطين، كانت نتائجها، الشوط الأول لأساريا (25-21)، والشوط الثاني للأهلي طرابلس (25-22)، والشوط الثالث لأساريا (28-26)، والشوط الرابع للأهلي طرابلس (25-15)، والشوط الخامس لأساريا (15-11).

مباراة النصر والهلال

أيضًا من بين النتائج الأخيرة فوز الأهلي بنغازي على المروج بنتيجة (3-0)، ويتجدد الموعد اليوم الأحد بمجمع سليمان الضراط ببنغازي مع مباراة واحدة في كأس الطائرة وتجمع النصر والهلال.