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إدارة المنتخبات باللجنة البارالمبية تعقد اجتماعها الأول

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 17 ديسمبر 2022, 08:33 مساء
إدارة المنتخبات باللجنة البارالمبية تعقد اجتماعها الأول
جانب من اجتماع اللجنة البارالمبية اليوم السبت بمقرها بطرابلس، 17 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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عقدت اليوم السبت إدارة المنتخبات الوطنية باللجنة البارالمبية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء اللجنة العليا للمنتخبات، وذلك بمقر الإدارة بطرابلس.

وترأس الاجتماع رئيس مكتب إدارة المنتخبات عز الدين بلعيد، وفي حضور النائب الأول باللجنة البارالمبية طارق الواعر.

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ونوقش فيه عديد المواضيع المهمة، التي تخص المنتخبات الوطنية من بينها العوائق التي تواجه اللجان الفنية العليا، إضافة إلى تفعيل دور اللجان الفنية ووضع الحلول لتطويرها، وكذلك وضع «روزنامة» العام المقبل.

وعود بالإصلاح من بلعيد
وأكد عز الدين بلعيد في تصريح سابق لبوابة الوسط أنه سيهتم بجميع المنتخبات التي تشرف عليها اللجنة، وسيضع برنامجًا للوقوف على جميع متطلبات هذه المنتخبات والعمل على توفيرها، وذلك بعد توليه رئاسة إدارة المنتخبات في اللجنة البارالمبية.

رئيس مكتب إدارة المنتخبات عز الدين بلعيد من اجتماع اللجنة البارالمبية اليوم السبت، 17 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
رئيس مكتب إدارة المنتخبات عز الدين بلعيد من اجتماع اللجنة البارالمبية اليوم السبت، 17 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
جانب من اجتماع اللجنة البارالمبية اليوم السبت بمقرها بطرابلس، 17 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
جانب من اجتماع اللجنة البارالمبية اليوم السبت بمقرها بطرابلس، 17 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
جانب من اجتماع اللجنة البارالمبية اليوم السبت بمقرها بطرابلس، 17 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
جانب من اجتماع اللجنة البارالمبية اليوم السبت بمقرها بطرابلس، 17 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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