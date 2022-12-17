شاهد عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة أساريا وأبوسليم في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط «WTV2»، في تمام الساعة الثالثة والنصف، اليوم السبت، مباراة أساريا وأبوسليم على ملعب الزاوية عبر تقنية (SD)، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

- لمشاهدة شوط المباراة الثاني عبر صفحة قناة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

- لمشاهدة شوط المباراة الأول عبر صفحة قناة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

ويتجدد الموعد اليوم السبت مع 3 مباريات جديدة، حيث يستقبل ملعب مصراتة مباراة الاتحاد بـ21 نقطة حيث يحل ضيفًا على الاتحاد المصراتي بـ4 نقاط، وعلى ملعب الزاوية أبوسليم بـ12 نقطة يحل ضيفًا على أساريا بـ9 نقاط، وعلى ملعب بنينا ببنغازي النصر بـ13 نقطة يستضيف شباب الجبل بـ3 نقاط.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

السبت 17 ديسمبر 2022

- الاتحاد المصراتي × الاتحاد - مصراتة 3:30 نقل (WTV) (HD)

- أساريا × أبوسليـم - ملعب الزاوية 3:30 نقل (WTV2) (SD)

- النصر × شباب الجبل - شهداء بنينا 7:00 نقل (WTV) (HD)