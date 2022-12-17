فوز سلة الهلال والشباب والأهلي بنغازي في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الجمعة، ثلاث مباريات في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الليبي لكرة السلة، أسفرت عن النتائج التالية، فعلى القاعة الكبرى بطرابلس التقى المدينة والشباب.

جاء ربع المباراة الأول متكافئًا وانتهى للمدينة بفارق نصف سلة (11-10)، والربع الثاني أضاف الشباب 11 نقطة مقابل 7 نقاط للمدينة، ليتقدم الشباب (21-18)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الشباب 43 نقطة، والمدينة 29 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز الشباب (74-47).

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الأهلي بنغازي يفوز على النصر

وبمجع سليمان الضراط ببنغازي جرت مباراتان، الأولى جمعت النصر والأهلي بنغازي، انتهى الربع الأول بالتعادل (16-16)، والربع الثاني كان التفوق فيه للأهلي بنغازي بفارق سلتين (13-9) ليتقدم الأهلي بننغازي (29-25)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي 35 نقطة، مقابل 32 لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنغازي (64-57).

أدار المباراة ثلاثي التحكيم جلال الورفلي حكمًا أول وإبراهيم البرعصي حكمًا ثانٍ وموسى الأوجلي حكمًا ثالث، أما حكام الطاولة المسجل عادل الورفلي، والمسجل الإلكتروني حميد الحمري والمقياتي فهيم السعيطي ومقياتي 24 ثانية محمد بن صريتي وراقبها فنيًا أحمد البرعصي.

الهلال يتجاوز التحدي بسهولة

المباراة الثانية جمعت الهلال والتحدي، في ربعها الأول انتهى بتقدم الهلال (18-6)، وأضاف الهلال في الربع الثاني 21 مقابل 11 نقطة للتحدي ليوسع الهلال الفارق إلى 22 نقط (39-17)، وواصل الهلال سيطرته على المباراة وأضاف في الربعين الثالث والرابع 47 نقطة مقابل 17 للتحدي لتنتهى المباراة بفوز الهلال بنتيجة (86-34).

أدار المباراة حميد الحمري حكمًا أول ومحمد بن صريتي حكمًا ثانٍ وحكام الطاولة المسجل عادل الورفلي، والمسجل الإلكتروني معتز خليف والميقاتي فهيم السعيطي وميقاتي 24 ثانية جلال الورفلي.