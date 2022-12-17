عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات جديدة في «دورينا».. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد اليوم السبت مع 3 مباريات جديدة ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، فعلى ملعب بنينا ببنغازي النصر بـ13 نقطة يستضيف شباب الجبل بـ3 نقاط.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وعلى ملعب مصراتة الاتحاد بـ21 نقطة يحل ضيفًا على الاتحاد المصراتي بـ4 نقاط، وعلى ملعب الزاوية أبوسليم بـ12 نقطة يحل ضيفًا على أساريا بـ9 نقاط.

- 20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل

السبت 17 ديسمبر 2022

- الاتحاد المصراتي × الاتحاد - مصراتة 3:30 نقل (WTV) (HD)

- أساريا × أبوسليـم - ملعب الزاوية 3:30 نقل (WTV2) (SD)

- النصر × شباب الجبل - شهداء بنينا 7:00 نقل (WTV) (HD)