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فوز طائرة السويحلي على الأفريقي في كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 17 ديسمبر 2022, 01:29 مساء
فوز طائرة السويحلي على الأفريقي في كأس ليبيا
منافسات الكرة الطائرة الليبية. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)
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جرت، أمس الجمعة، بقاعة نادي الإشعاع بزليتن مباراة في كأس ليبيا للكرة الطائرة، انتهت بفوز السويحلي على الأفريقي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-13، 25-17، 28-26).

- السويحلي والأهلي طرابلس يمثلان ليبيا في أفريقية الطائرة

واليوم السبت، يتجدد الموعد مع ثلاث مباريات في مسابقة كأس ليبيا للكرة الطائرة، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية الاتحاد المصراتي يلتقي البشائر، وبالقاعة الكبرى بطرابلس الأهلي طرابلس يتبارى مع أساريا، وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي المروج يحل ضيفا على الأهلي بنغازي.

وغدًا الأحد، ستقام بمجمع سليمان الضراط ببنغازي مباراة واحدة ستجمع النصر والهلال.

يشار إلى أن مسابقة الكأس تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ويتأهل أول كل مجموعة إلى المرحلة النهائية التي ستقام بنظام التجمع.

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