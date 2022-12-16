اليوم 6 مباريات في دوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم الجمعة، الجولة الأولى من الدوري الليبي لكرة اليد بست مباريات، فيما يغيب الأخضر عن هذه الجولة للراحة.

بقاعة 17 فبراير بطرابلس ستقام مباراتان، الأولى ستجمع الأهلي طرابلس والجزيرة، ويعقبها مباراة الاتحاد والأولمبي.

وستقام بقاعة بنغازي مباراتان أيضًا، الأولى ستجمع بنغازي الجديدة مع النصر ويليها مباراة الأهلي بنغازي مع النجمة.

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فيما ستشهد قاعة المرج مباراة فريق المروج وضيفه قاريونس، بينما تستضيف قاعة البيضاء لقاء الهلال ودارنس.