الأفريقي يستضيف السويحلي والاتحاد ضيفا على الجزيرة في كأس الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم الجمعة، المرحلة الأولى لكأس ليبيا للكرة الطائرة، بمشاركة 12 فريقًا موزعة على أربع مجموعات، وتقام اليوم مباراتان.

وتضم المجموعة الأولى فرق الأهلي بنغازي والنصر والهلال والمروج، فيما تضم المجموعة الثانية فرق السويحلي والاتحاد المصراتي والأفريقي والبشائر، بينما يقع في المجموعة الثالثة فرق الاتحاد والأهلي طرابلس والجزيرة وأساريا.

وتبدأ المباريات، اليوم الجمعة، بمواجهة الجزيرة والاتحاد على ملعب قاعة زوارة، فيما يلتقي في قاعة نادي الإشعاع بمدينة زليتن، فريقا الأفريقي والسويحلي.

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وتستكمل الجولة السبت بثلاث مباريات، إذ يلتقي بقاعة مصراته للألعاب الرياضية الاتحاد المصراتي والبشاير، فيما يلتقي الأهلي طرابلس وأساريا بالقاعة الكبرى، ويلتقي المروج مضيفه الأهلي بنغازي بمجمع سليمان الضراط.

وستقام الأحد بمجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي مباراة واحدة ستجمع نادي النصر مع الهلال.