شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأهلي طرابلس في «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يلتقي اليوم فريق المدينة على ملعبه فريق الأهلي طرابس، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الليبي الممتاز، وتنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف ظهرًا، وتنقلها قناة الوسط الأولى «WTV».

ويسعى الفريقان المتباريان لتحقيق النقاط الثلاث، لمحاولة إنهاء مرحلة الذهاب في مراكز جيدة، إذ يحتل الأهلي طرابلس المركز الثاني بـ13 نقطة، ويلاحقه أبوسليم بـ12 نقطة، بينما يقع في المركز السابع، وخلفه صراع الهبوط يشتعل فارق نقطة واحدة بين المحلة واتحاد مصراته.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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