«الجويفي» يقبل استقالة تسييرية الأهلي طرابلس ويأذن بإجراء انتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير الرياضة الليبي عبد الشفيع حسين الجويفي قرارا بقبول استقالة رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات.

وخول الجويفي في بيانه، مكتب الرياضة في مدينة طرابلس بإجراء انتخابات للنادي، وتشكيل لجنة للإشراف عليها، وكذلك لجنة لمناقشة الطعون وفق الجدول المعد للفترة الزمنية المذكورة فيه، وذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الرياضة الليبية على فيسبوك.

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وقدمت اللجنة التسييرية بنادي الأهلي طرابلس يوم الخميس 8 ديسمبر اعتذارها عن عدم تكملة مهامها في النادي، وقدمت استقالتها لأعضاء الجمعية العمومية بعد مرور عام من تسلم المهمة.

الجمعية العمومية تدعو لإجراء انتخابات

يذكر أن الجمعية العمومية للنادي الأهلي رفضت طلب اللجنة التسييرية بتمديد فترة عملها، وطالبت بإجراء الانتخابات فورا.

بيان وزير الرياضة الليبي بشأن قراره بقبول استقالة تيسيرية نادي الأهلي طرابلس، 15 ديسمبر 2022. (صفحة وزارة الرياضة الليبية بفيسبوك)