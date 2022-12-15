شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والصداقة في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي اليوم الخميس في السابعة مساء، فريق الهلال وضيفه الصداقة في إطار الجولة الثامنة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، على ملعب شهداء بنينا الدولي، وتنقلها قناة الوسط «WTV».

يدخل الفريقان المباراة وعينهما على تحقيق الفوز وتصحيح المسار في جدول الترتيب، إذ تعادل الصداقة في الجولة الماضية أمام النصر، مهديًا الصدارة للأهلي بنغازي، بينما يسعى الهلال لتحقيق فوز مهم، بعد الخسارة من الأخضر في الجولة السابقة، ليبقى محافظًا على موقعه بالجدول، قبل نهاية مرحلة الذهاب.

ويحتل الصداقة المركز السادس في الدوري بتسع نقاط، فيما يحتل الصقور المركز الثامن بسبع نقاط، لكن الفوز سيجعل الصداقة يضيق الخناق على الأخضر في المركز الثالث، لاسيما أن الأخير تنتظره مباراة قوية مع دارنس، بينما الهلال سيتساوى بفوزه مع مضيفه الهلال بتسع نقاط في المركز السابع.



تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7



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