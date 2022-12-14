5 مواجهات في افتتاح مسابقة فئة الأواسط وراحة لأبي الأشهر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات الأسبوع الأول لفئة الأواسط تحت 20 عامًا.

وتقام جميع المباريات السبت المقبل، في تمام الساعة الثالثة والنصف وستكون على النحو التالي:

- 3 انتصارات و5 تعادلات في منافسات الأواسط بالدوري الليبي

اتحاد الجمارك يلتقي الملعب الليبي بملعب نادي اتحاد الجمارك، والظهرة يلتقي الترسانة بملعب نادي الظهرة، والفالوجا يلتقي المجد بملعب نادي الفالوجا، والشط يلتقي الوحدة بملعب نادي الشط، وترهونة يلتقي اليرموك بملعب نادي ترهونة.

ويخلد فريق أبي الأشهر إلى الراحة في الأسبوع الأول.