السويحلي ينهي التعاقد مع المرجيني بالتراضي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أنهت إدارة نادي السويحلي التعاقد مع المدرب الوطني علي المرجيني وطاقمه المساعد بالتراضي اعتبارًا من نهاية مرحلة الذهاب في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» المتبقي منها أسبوعان.

المرجيني قاد فريق السويحلي منذ بداية مرحلة الذهاب وهو من المدربين المخضرمين في كرة القدم الليبية وسبق له أن درب عدة فرق محلية.

السويحلي حاليًا في المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة.

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وتتواصل حركة تغيير المدربين في الدوري المحلي؛ حيث تعاقدت إدارة نادي الخمس مع المدرب الوطني عماد الدهماني لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد النتائج السلبية للفريق هذا الموسم، وتواجده في ذيل المجموعة الثانية.

الطاقم الفني الجديد يتكون من المدرب عماد الدهماني، ومساعده يوسف السليني، ومدرب الحراس ظافر ميدان، وأخيرًا أيضًا تعاقدت إدارة نادي الأولمبي بالزاوية مع المدرب التونسي شاكر مفتاح لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، كما تعاقدت أيضًا مع مدرب حراس المرمى المصري محمد شبانة لينضم إلى الجهاز الفني، لتتواصل لعبة الكراسي الموسيقية في تغيير مراكز المدربين.

وسبق أن قدم مدرب نادي الصقور صالح رحيل اعتذارًا عن عدم مواصلة تدريب الفريق والاستمرار معه بقية الموسم الجاري، ليكون سادس مدرب يغادر بطولة الدوري الممتاز، ليخلفه المدرب الوطني المخضرم عبدالحفيظ أربيش.