ريال مدريد بطل دوري السلام لمنطقة وريمة بتاجوراء على حساب أبي الأشهر (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

توج فريق ريال مدريد بكأس دوري السلام لكرة القدم بمنطقة وريمة بتاجوراء والذي كان تحت شعار «حب الكرة يجمعنا»، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق أبي الأشهر بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل السلبي دون أهداف.

دوري السلام بمنطقة وريمة بتاجوراء شارك فيه 12 فريقًا جرى تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، وانطلق في 11 نوفمبر واستمر لمدة شهر واختتم 12 ديسمبر الجاري.

توزيع الكؤوس والهدايا في اليوم الختامي

شهد اليوم الختامي توزيع الكؤوس والهدايا والشهادات التقديرية على الفرق المشاركة والشخصيات المساهمة في إنجاح البطولة؛ حيث توج الريال بكأس البطولة على حساب أبي الأشهر صاحب الترتيب الثاني، وحصل على جائز أفضل حارس في الدورة حارس ريال مدريد محمد قريش، وجائزة أفضل لاعب مصطفى السوسي من فريق الشهيد عامر.

كرمت اللجنة المشرفة على الدورة التي شهدت حضورًا جماهيريًا من مختلف مناطق تاجورء والمدن المجاورة الجهات الراعية ومن بينها المجلس البلدي بتاجوراء والرابطة الوطنية لدعم الشباب بتاجوراء، كما كرمت اللجنة المشرفة معلقي المباريات أحمد ماطوس وهيثم العماري ومحمد عياد والحكام مصطفى أبوعين وعلي حميدو وأسامة البرق وعبدالرحمن مغيدر ورفعت الزقوزي وناصر طريش.

رئيس اللجنة المنظمة يتحدث إلى «بوابة الوسط»

من جانبه قال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة محمد إبراهيم القدار في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «النسخة الأولى لدوري السلام التي أقيمت على أرضية ملعب منطقة وريمة تبقى ظاهرة رياضية متميزة وفريدة بتنظيمها المحكم من البداية إلى النهاية، فكل الشكر لجميع الفرق المشاركة سواء اللجنة المنظمة أو شباب المنطقة أو رعاة الدورة فكان لهم دور كبير في نجاح الحدث».

واختتم القدار حديثه قائلًا «هذه هي النسخة الأولى ونسعى لإقامة النسخة الثانية في الفترة نفسها من العام المقبل 2023 وهي فرصة جيدة استفدنا منها كثيرًا من ناحية التنظيم وتكاتف الجهود، وكذلك سيجري تنظيم دورة رمضانية لكرة القدم».

تتويج في دوري السلام لمنطقة وريمة بتاجوراء. (تصوير - محمد القدار)

تتويج في دوري السلام لمنطقة وريمة بتاجوراء. (تصوير - محمد القدار)

تتويج في دوري السلام لمنطقة وريمة بتاجوراء. (تصوير - محمد القدار)

تتويج في دوري السلام لمنطقة وريمة بتاجوراء. (تصوير - محمد القدار)

تتويج في دوري السلام لمنطقة وريمة بتاجوراء. (تصوير - محمد القدار)

تتويج في دوري السلام لمنطقة وريمة بتاجوراء. (تصوير - محمد القدار)

تتويج في دوري السلام لمنطقة وريمة بتاجوراء. (تصوير - محمد القدار)

تتويج في دوري السلام لمنطقة وريمة بتاجوراء. (تصوير - محمد القدار)

تتويج في دوري السلام لمنطقة وريمة بتاجوراء. (تصوير - محمد القدار)

تتويج في دوري السلام لمنطقة وريمة بتاجوراء. (تصوير - محمد القدار)

تتويج في دوري السلام لمنطقة وريمة بتاجوراء. (تصوير - محمد القدار)