130 هدفا وصدارة للاتحاد والأهلي بنغازي ضمن استعراض «بوابة الوسط» لتفاصيل «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت الجولة السابعة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وجاء الترتيب الموقت للمجموعتين ليشهد تصدر فريقي الأهلي بنغازي والاتحاد.

- 20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل

المجموعة الأولى

الأهلي بنغازي 14 نقطة، النصر 13، الأخضر 12، دارنس 11، التعاون 10، الصداقة 9، الصقور 8، الهلال 6، التحدي 5، شباب الجبل 3.

المجموعة الثانية

الاتحاد 21 نقطة، الأهلي طرابلس 13، أبوسليم 12، السويحلي 11، الأولمبي 10، أساريا 9 ، المدينة 5، الاتحاد المصراتي 4، المحلة 4، الخمس 2.