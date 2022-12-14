130 هدفا وصدارة للاتحاد والأهلي بنغازي ضمن استعراض «بوابة الوسط» لتفاصيل «دورينا»

اختتمت الجولة السابعة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وجاء الترتيب الموقت للمجموعتين ليشهد تصدر فريقي الأهلي بنغازي والاتحاد.
- 20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل
المجموعة الأولى
الأهلي بنغازي 14 نقطة، النصر 13، الأخضر 12، دارنس 11، التعاون 10، الصداقة 9، الصقور 8، الهلال 6، التحدي 5، شباب الجبل 3.
المجموعة الثانية
الاتحاد 21 نقطة، الأهلي طرابلس 13، أبوسليم 12، السويحلي 11، الأولمبي 10، أساريا 9 ، المدينة 5، الاتحاد المصراتي 4، المحلة 4، الخمس 2.
إحصائيات وأرقام
- إجمالي الأهداف المسجلة في الجولات السبع 130 هدفًا، المجموعة الأولى 68 هدفًا، والمجموعة الثانية 62 هدفًا.
- 5 فرق لم تتذوق طعم الفوز، المدينة والاتحاد المصراتي والمحلة والخمس وشباب الجبل.
- 3 فرق لم تفقد نتيجة أى مباراة، الاتحاد والنصر والصداقة.
- الفرق الأكثر تعادلًا، الصداقة 6، المدينة 5، الاتحاد المصراتي 4، المحلة 4، النصر 4، التعاون 4.
- الأكثر أهدافًا، الأهلى بنغازي بـ11 هدفًا، النصر 10، الاتحاد 9، الأولمبي 9، أساريا 9، الأخضر8، الأهلي طرابلس 8، أبوسليم 8، السويحلي 8.
- الأقل تسجيلًا لأهداف الاتحاد المصراتي بهدف واحد 1 والخمس 1 والتحدي 2 والمدينة 3 أهداف.
- الأكثر استقبالًا لأهداف، المحلة استقبلت 12هدفًا وشباب الجبل 10 والصقور 9 والسويحلي 8 وأساريا 8 والتعاون 8 والهلال 8.
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