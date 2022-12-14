  • Alwasat News
Atwasat

130 هدفا وصدارة للاتحاد والأهلي بنغازي ضمن استعراض «بوابة الوسط» لتفاصيل «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 02:15 مساء
130 هدفا وصدارة للاتحاد والأهلي بنغازي ضمن استعراض «بوابة الوسط» لتفاصيل «دورينا»
مباراة للأهلي بنغازي في الدوري. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
alwasat radio

اختتمت الجولة السابعة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وجاء الترتيب الموقت للمجموعتين ليشهد تصدر فريقي الأهلي بنغازي والاتحاد.

- 20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل

المجموعة الأولى
الأهلي بنغازي 14 نقطة، النصر 13، الأخضر 12، دارنس 11، التعاون 10، الصداقة 9، الصقور 8، الهلال 6، التحدي 5، شباب الجبل 3.

المجموعة الثانية
الاتحاد 21 نقطة، الأهلي طرابلس 13، أبوسليم 12، السويحلي 11، الأولمبي 10، أساريا 9 ، المدينة 5، الاتحاد المصراتي 4، المحلة 4، الخمس 2.

إحصائيات وأرقام
- إجمالي الأهداف المسجلة في الجولات السبع 130 هدفًا، المجموعة الأولى 68 هدفًا، والمجموعة الثانية 62 هدفًا.
- 5 فرق لم تتذوق طعم الفوز، المدينة والاتحاد المصراتي والمحلة والخمس وشباب الجبل.
- 3 فرق لم تفقد نتيجة أى مباراة، الاتحاد والنصر والصداقة.
- الفرق الأكثر تعادلًا، الصداقة 6، المدينة 5، الاتحاد المصراتي 4، المحلة 4، النصر 4، التعاون 4.
- الأكثر أهدافًا، الأهلى بنغازي بـ11 هدفًا، النصر 10، الاتحاد 9، الأولمبي 9، أساريا 9، الأخضر8، الأهلي طرابلس 8، أبوسليم 8، السويحلي 8.
- الأقل تسجيلًا لأهداف الاتحاد المصراتي بهدف واحد 1 والخمس 1 والتحدي 2  والمدينة 3 أهداف.
- الأكثر استقبالًا لأهداف، المحلة استقبلت 12هدفًا وشباب الجبل 10 والصقور 9 والسويحلي 8 وأساريا 8 والتعاون 8 والهلال 8.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المواطن الذي في الزنزانة

المواطن الذي في الزنزانة
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف تي إكس»

بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف ...
المشاهير الفرنسيون من أصل مغربي في حيرة قبيل المباراة التاريخية

المشاهير الفرنسيون من أصل مغربي في حيرة قبيل المباراة التاريخية
«يونايتد إيرلاينز» توقع عقدا ضخما لشراء طائرات «بوينغ 787»

«يونايتد إيرلاينز» توقع عقدا ضخما لشراء طائرات «بوينغ 787»
«مراسلون بلا حدود»: 533 صحفيا مسجونون بالعالم في عدد قياسي جديد

«مراسلون بلا حدود»: 533 صحفيا مسجونون بالعالم في عدد قياسي جديد
الأرجنتين تهزم كرواتيا وتصعد لنهائي مونديال قطر

الأرجنتين تهزم كرواتيا وتصعد لنهائي مونديال قطر
علماء أميركيون يسجلون «اختراقًا علميًا كبيرًا» في مجال الاندماج النووي

علماء أميركيون يسجلون «اختراقًا علميًا كبيرًا» في مجال الاندماج النووي
أوناحي يدعم مشوار «أسود الأطلس» بقوة في المونديال ويثير إعجاب برشلونة

أوناحي يدعم مشوار «أسود الأطلس» بقوة في المونديال ويثير إعجاب برشلونة
ديشان: المغرب لديه فرصة قوية في الوصول للنهائي.. والصلابة الدفاعية ليست كل شيء

ديشان: المغرب لديه فرصة قوية في الوصول للنهائي.. والصلابة الدفاعية ليست كل شيء
تبرئة نيمار من تهم فساد في علاقته ببرشلونة والشركة صاحبة الدعوة تطلب استرداد 35 مليون يورو

تبرئة نيمار من تهم فساد في علاقته ببرشلونة والشركة صاحبة الدعوة تطلب استرداد 35 ...
تهكم ميسي في مباراة هولندا يفتح باب المبيعات للمنتجات في الأرجنتين

تهكم ميسي في مباراة هولندا يفتح باب المبيعات للمنتجات في الأرجنتين
«ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة خاصة من مصراتة إلى مالطا

«ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة ...
الركراكي: جنوني يدفعني للحلم بكأس العالم ووضع أفريقيا على القمة وننتظر دعم الـ20 ألف مشجع

الركراكي: جنوني يدفعني للحلم بكأس العالم ووضع أفريقيا على القمة وننتظر دعم الـ20...
لجنة المسابقات تجري قرعة دوري الدرجة الأولى.. و«بوابة الوسط» تستعرض الـ47 ناديًا

لجنة المسابقات تجري قرعة دوري الدرجة الأولى.. و«بوابة الوسط» تستعرض الـ47 ناديًا
«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط

«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال

الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
مؤلفة «هاري بوتر» تدافع عن النساء ضحايا العنف الجنسي

مؤلفة «هاري بوتر» تدافع عن النساء ضحايا العنف الجنسي
تعرف إلى الـ«Super foods».. أطعمة شائعة تعزز صحتك في الشتاء

تعرف إلى الـ«Super foods».. أطعمة شائعة تعزز صحتك في الشتاء
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
فوز سلة الأهلي بنغازي في الدوري الليبي
فوز سلة الأهلي بنغازي في الدوري الليبي
130 هدفا وصدارة للاتحاد والأهلي بنغازي ضمن استعراض «بوابة الوسط» لتفاصيل «دورينا»
130 هدفا وصدارة للاتحاد والأهلي بنغازي ضمن استعراض «بوابة الوسط» ...
ريال مدريد بطل دوري السلام لمنطقة وريمة بتاجوراء على حساب أبي الأشهر (صور)
ريال مدريد بطل دوري السلام لمنطقة وريمة بتاجوراء على حساب أبي ...
28 ديسمبر موعدا لانتخابات الأهلي طرابلس
28 ديسمبر موعدا لانتخابات الأهلي طرابلس
السويحلي ينهي التعاقد مع المرجيني بالتراضي
السويحلي ينهي التعاقد مع المرجيني بالتراضي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر...
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة...
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة (3-1)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة ......
الخوف من القاضية يمنح الملاكم الليبي سعد الفلاح انتصارا على بطل آسيا في نزال تركيا (صور)
الخوف من القاضية يمنح الملاكم الليبي سعد الفلاح انتصارا على ......
المزيد
عبر قناة الوسط «WTV» تفاصيل جدول نقل مباريات الجولة الثامنة لـ«دورينا» بمختلف التقنيات
عبر قناة الوسط «WTV» تفاصيل جدول نقل مباريات الجولة الثامنة ......
المسابقات تعلن انطلاق دوري فئة الأشبال.. الجمعة
المسابقات تعلن انطلاق دوري فئة الأشبال.. الجمعة...
5 مواجهات في افتتاح مسابقة فئة الأواسط وراحة لأبي الأشهر
5 مواجهات في افتتاح مسابقة فئة الأواسط وراحة لأبي الأشهر...
السويحلي ينهي التعاقد مع المرجيني بالتراضي
السويحلي ينهي التعاقد مع المرجيني بالتراضي...
28 ديسمبر موعدا لانتخابات الأهلي طرابلس
28 ديسمبر موعدا لانتخابات الأهلي طرابلس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط