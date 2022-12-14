6 مباريات في انطلاق الدوري الليبي لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق الجولة الأولى من مسابقة الدوري الليبي لكرة اليد للمحترفين، الجمعة، بست مباريات، فعلى قاعة 17 فبراير بطرابلس، تقام مبارتان، المباراة الأولى ستجمع الأهلي طرابلس والجزيرة، ويعقبها مباراة الاتحاد والأولمبي.

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وبقاعة بنغازي ستقام مبارتان أيضًا، المباراة الأولى ستجمع بنغازي الجديدة مع النصر، ويعقبها مباراة الأهلي بنغازي مع النجمة.

وبقاعة المرج، يستضيف فريق المروج فريق قاريونس، وبقاعة البيضاء الهلال يلتقي دارنس، ويخلد فريق الأخضر للراحة في الجولة الأولى.

يشهد السبت المقبل بقاعة 17 فبراير مباراة واحدة، وتجمع الشرطة والمشعل.