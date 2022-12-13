رئيس الجزيرة بزوارة القندوز لـ«بوابة الوسط»: لدينا أربع ألعاب ورصيد تاريخي يستحق دعمًا أكبر

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد رئيس نادي الجزيرة بزوارة سراج القندوز أن النادي يسعى للتواجد بقوة في المشهد الرياضي من خلال الأربع ألعاب الجماعية، ومثلها الفردية التي يمارسها، قائلا «نحن من الأندية التي تهتم بعدة ألعاب، ولدينا أربع فئات بكل لعبة صغار وكبار».

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وأضاف القندوز في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أنه يستغرب عدم تقديم دعم كبير من وزارة الرياضة لنادٍ في حجم الجزيرة، يهتم بعدة ألعاب ويعطي له نفس الدعم الذي يقدم لأندية لديها لعبة واحدة».

واختتم القندوز «أن مصاريف النادي كبيرة والاستثمار لدينا لا يغطي هذه المصاريف، ونحاول التنسيق مع البلدية وبعض رجال الأعمال بالمدينة».

يذكر أن نادي الجزيرة له تاريخ كبير بالرياضة الليبية وتجاوز السبعة عقود على تأسسيه.