فوز سلة الاتحاد والأهلي طرابلس في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الإثنين، بالقاعة الكبرى بطرابلس مباراتان في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الليبي لكرة السلة، انتهيتا بفوز الأهلي طرابلس على المدينة بالغياب (20-0).

المباراة الثانية جمعت الاتحاد والشباب، وشهدت في الربع الأول تقدم الاتحاد (15-9)، والربع الثاني كان التفوق فيه للشباب (16-10)، ليتعادل الفريقان (25-25)، والربع الثالث كان متكافئًا سجل كل فريق 15 نقطة ليتواصل التعادل (40-40)، والربع الرابع كانت الأفضلية للاتحاد الذي أضاف 18 نقطة مقابل 10 للشباب لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد (58-50).

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أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من حكم أول دولي هيثم الساروي، وحكم أول إبراهيم عبدالله، وحكم ثان والمسجل نجاة المخشخش، والميقاتي الهادي خليفة، وميقاتي 24 ثانية علي العرادي، والمسجل إلكتروني بشير مخزوم.

اليوم الثلاثاء، ستقام بمجمع سليمان الضراط ببنغازي مباراة واحدة ستجمع الأهلي بنغازي والتحدي.