تعادل الأولمبي وأساريا في دوري الأواسط...

جرت، أمس الإثنين، بملعب الزاوية آخر مباريات الجولة الثانية من منافسات مسابقة الأواسط لكرة القدم عن فرق المجموعة الثانية، وانتهت بتعادل الجاران الأولمبي وأساريا دون أهداف.
- 3 انتصارات و5 تعادلات في منافسات الأواسط بالدوري الليبي
مفكرة الجولة الثانية
التحدي × شباب الجبل (1-0)
الأخضر × التعاون (2-1)
الهلال × دارنس (2-1)
الأهلي بنغازي × الصداقة (1-1)
النصر × الصقور (1-1)
أبوسليم × الأهلي طرابلس (0-0)
الخمس × المدينة (1-1)
السويحلي × الاتحاد المصراتي (0-0)
الاتحاد × المحلة (2-0)
الأولمبي × أساريا (0-0)
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