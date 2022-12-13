تعادل الأولمبي وأساريا في دوري الأواسط

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الإثنين، بملعب الزاوية آخر مباريات الجولة الثانية من منافسات مسابقة الأواسط لكرة القدم عن فرق المجموعة الثانية، وانتهت بتعادل الجاران الأولمبي وأساريا دون أهداف.

- 3 انتصارات و5 تعادلات في منافسات الأواسط بالدوري الليبي