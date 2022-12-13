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تعادل الأولمبي وأساريا في دوري الأواسط

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 03:06 مساء
تعادل الأولمبي وأساريا في دوري الأواسط
منافسات دوري الأواسط. (فيسبوك)
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جرت، أمس الإثنين، بملعب الزاوية آخر مباريات الجولة الثانية من منافسات مسابقة الأواسط لكرة القدم عن فرق المجموعة الثانية، وانتهت بتعادل الجاران الأولمبي وأساريا دون أهداف.

- 3 انتصارات و5 تعادلات في منافسات الأواسط بالدوري الليبي

مفكرة الجولة الثانية
التحدي × شباب الجبل (1-0)
الأخضر × التعاون (2-1)
الهلال × دارنس (2-1)
الأهلي بنغازي × الصداقة (1-1)
النصر × الصقور (1-1)
أبوسليم × الأهلي طرابلس (0-0)
الخمس × المدينة (1-1)
السويحلي × الاتحاد المصراتي (0-0)
الاتحاد × المحلة (2-0)
الأولمبي × أساريا (0-0)

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