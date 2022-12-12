«بوابة الوسط» ترصد 30 هدفا قبل ختام الجولة السابعة في الدوري الليبي «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

شهدت الجولة السابعة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» تسجيل أكبر نتيجة منذ انطلاق الجولات السبع، حيث تم تسجيل 30 هدفا في المجموعتين قبل المباراة الأخيرة، والتي ستقام اليوم الإثنين، وتجمع الاتحاد وأبوسليم.

أكبر نسبة تسجيل في المجموعة الأولى 20 هدفا، والمجموعة الثانية 10 أهداف، وكانت نتائج المباريات التي جرت أمس الأحد، على النحو التالي ضمن منافسات الجولة السابعة.

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أساريا يخطف نقطة من السويحلي

في ملعب مصراتة انتهت مباراة السويحلي وضيفه أساريا بالتعادل الإيجابي في مباراة شهدت تسجيل 6 أهداف، ثلاثة أهداف للسويحلي وثلاثة أهداف لأساريا، سجل أهداف السويحلي مهاجمه محمد المنقوش ومحمد المريمي وعبدالرحمن أبوسنينة، وسجل أهداف أساريا كل من اللاعب سحيلة وكولبيالي ويعقوب.

الأخضر يعود لسكة الانتصارات

وبعد خسارة ثلاث مباريات متتالية عاد الأخضر إلى سكة الانتصارات، بعد فوزه على فريق الهلال بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، سجل هدف المباراة الوحيد لفريق الأخضر لاعبه حسن عباس، بهذه النتيجة رفع الأخضر رصيده إلى 12 نقطة، بينما بقي فريق الهلال بنفس رصيده السابق 6 نقاط.

الأهلي طرابلس يفوز بصعوبة على الخمس

وفي ملعب الجميل وبصعوبة فاز فريق الأهلي طرابلس بنتيجة هدف دون رد على ضيفه فريق الخمس، سجل هدف الأهلي الوحيد صالح الطاهر، الأهلي طرابلس وصل إلى 13 نقطة في المركز الثاني في المجموعة الثانية، بينما فريق الخمس رصيده نقطتان فقط من سبع جولات في آخر ترتيب المجموعة الثانية.

الأهلي بنغازي يقلب الطاولة على الصقور

وفي مباراة مثيرة حول الأهلي بنغازي تأخره فيها إلى فوز في مباراة شهدت تسجيل 7 أهداف والتي أقيمت بملعب شهداء بنينا وجمعت الأهلي بنغازي وضيفه فريق الصقور، وانتهت بفوز فريق الأهلي بنغازي على الصقور بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، سجل أهداف الأهلي بنغازي الأول محترفه كاديما وثنائية لأحمد كرواع من علامة الجزاء والهدف الرابع للاعبه حمزة الجلاصي، وسجل أهداف الصقور محترفه إيزي ويونس الصاوي وعمر أبوخريص.

بهذه النتيجة عاد الأهلي بنغازي إلى صدارة المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، والصقور بقى بنفس رصيده السابق 8 نقاط.

اليوم الإثنين تقام المباراة الأخير من الجولة السابعة، وستجمع الاتحاد وأبوسليم من منافسات المجموعة الثانية.