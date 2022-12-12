5 مجموعات في التقسيم الجغرافي لقرعة دوري الدرجة الأولي الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أقيمت اليوم الإثنين قرعة دوري الدرجة الأولى بمقر الاتحاد الليبي لكرة القدم بطرابلس، حيث يشارك في الدوري الموسم الجاري 47 فريقا من فرق الدرجة الأولي تم تقسميها إلى 5 مجموعات.

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ضمت المجموعة الأولى المنطقة الجنوبية 6 فرق، أما المجموعة الثانية والثالثة فضمت فرق منطقة طبرق والجبل الأخضر وخليج سرت، وعدد الفرق 21 فريقا تم تقسيمها إلى مجموعتين، مجموعة 11 فريقا، ومجموعة 10 فرق.

أما المجموعة الرابعة والخامسة فضمت فرق مصراتة وطرابلس والمنطقة الغربية، وعدد الفرق 20 فريقا تم تقسميهما إلى مجموعتين كل مجموعة 10 فرق.