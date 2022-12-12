شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة الاتحاد وأبوسليم في «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تبث قناة الوسط «WTV» مباراة الاتحاد وأبوسليم في ختام الجولة السابعة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، اليوم الإثنين، على ملعب مصراتة.

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الاتحاد متصدر المجموعة الثانية بـ18 نقطة مع أبوسليم ثاني المجموعة بـ12 نقطة، وتجرى المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت ليبيا، وتبثها قناة الوسط (WTV) عبر تقنية (HD).

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7