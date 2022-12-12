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رباع ليبيا إحسان شلابي يحتل المرتبة 19 في عالمية الأثقال قبل مشاركة أبوزربية.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 12 ديسمبر 2022, 02:20 مساء
رباع ليبيا إحسان شلابي يحتل المرتبة 19 في عالمية الأثقال قبل مشاركة أبوزربية.. الثلاثاء
منافسات في رفع الأثقال بمشاركة ليبية. (أرشيفية : الإنترنت)
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تتواصل بكولومبيا بطولة العالم لرفع الأثقال بمشاركة 537 رباعًا ورباعة يمثلون 79 دولة، وتشارك ليبيا في المحفل العالمي بالرباعين إحسان شلابي في وزن 73 كلغ وأحمد أبوزريبة في وزن 102 كلغ.

سيطرة إندونسية على وزن 73 كلغ
شهدت منافسات وزن 73 كلغ مشاركة 31 رباعًا، وجاءت النتائج النهائية لتشهد تتويج رباع إندونيسيا أروين عبدالله مواليد 2000 ورفع 152 الذي توج بذهبيتي النتر 200 كلغ والمجموع 352 كلغ ورابع الخطف 152 كلغ.

- الليبي أحمد أبوزريبة يتوج بذهبيتين وفضية في بطولة «أفريقيا لرفع الأثقال»

وجاء ثانيًا الرباع رزقي من إندونيسيا المتوج بذهبية الخطف 155 كلغ وفضية النتر 192 كلغ وفضية المجموع 347 كلغ، وحل ثالثًا رباع كازاخستان تشوركين المتوج ببرونزية الخطف 153 كلغ وبرونزية النتر 190 وبرونزية المجموع 343 كلغ.

جاء رابعًا البلغاري ديمتروف المتوج بفضية الخطف 154 كلغ وخامس النتر 184 كلغ ورابع المجموع 338 كلغ، وخامسًا الياباني ماسانوري خطف 150 ونتر 187 المجموع 337 كلغ.

جاء الرباع الليبي إحسان شلابي في الترتيب 19، بعد أن نجح في محاولات الخطف الثلاث 130، 136، 138، وفي النتر نحج في المحاولة الأولى 160 كلغ، وأخفق في المحاولتين الثانية والثالثة 168، 170 المجموع 298 كلغ، وشارك من الرباعين العرب في وزن 73 الجزائري فرج الله وحل في الترتيب الـ16 خطف 140 ونتر 170 المجموع 310 كلغ، كما شارك أيضًا الرباع السعودي نواف المزيادي الذي أخفق في محاولاته الست الخطف 135، 136، وأخفق أيضًا في محاولاته الثلاث في نتر 165 كلغ.

منافسات يوم الثلاثاء
يتجدد الموعد غدًا الثلاثاء، مع مشاركة الرباع الليبي أحمد أبوزريبة في وزن 102كلغ والذي سيشهد مشاركة 31 رباعًا وزعوا على ثلاث مجموعات والبطل أبوزريبة جاء في المجموعة الثانية رفقة 11 رباعًا آخرين وهم: العربيان الجزائري، وأيمن توايري، والسعودي علي أحمد، والأميركي وليام، ومن تركمانستان حسنبايف، ومن لاتفيا الرباع ارتورس، ومن أوزبكستان الرباع شرف الدين أمريدنوف، والرباع اليابان موشيدا، والكوري وون جونقبيوم، ومن البيرو لويس ارماندو، ومن التشيك جوزف كولار، ومن السويد ستيفن اقرين.

ومن أبرز المشاركين في وزن 102 كلغ في المجموعة الأولى، ليشارك البطل الأولمبي القطري فارس إبراهيم.

وتشارك أربع دول وهى: أميركا والمكسيك والصين وكولومبيا في جميع الأوزان بعدد 20 رباعًا 10 رجال و10 سيدات.

منافسات في رفع الأثقال بمشاركة ليبية. (أرشيفية : الإنترنت)
منافسات في رفع الأثقال بمشاركة ليبية. (أرشيفية : الإنترنت)
منافسات في رفع الأثقال بمشاركة ليبية. (أرشيفية : الإنترنت)
منافسات في رفع الأثقال بمشاركة ليبية. (أرشيفية : الإنترنت)
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