فوز سلة الهلال والجزيرة في انطلاق الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت، أمس الأحد، بطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2022-2023 والتي تقام مرحلتها الأولى بمشاركة 13 فريقًا موزعة على مجموعتين، وفي اليوم الافتتاحي جرت مباراتان وتأجلت مباراة النصر والتحدي، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

الهلال واتحاد المرج

بمجمع سليمان الضراط ببنغازي التقى الهلال واتحاد المرج، وجاءت المباراة في ربعها الأول لتشهد تقدم الهلال بفارق 5 نقاط (14-9)، والربع الثاني كان متكافئًا وانتهى بالتعادل (16-16)، وفي الربع الثالث وسع الهلال الفارق أمام اتحاد المرج إلى 19 نقطة (52-33)، وفي الربع الرابع أضاف الهلال 20 نقطة واتحاد المرج 28 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز الهلال بنتيجة (72-61)، أدار المباراة حميد الحمري حكمًا أول وإبراهيم البرعصي حكمًا ثان والمسجل أحمد البرعصي والميقاتي فهيم السعيطي ومقياتي 24 ثانية عادل الورفلي.

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الجزيرة وأبي الخير

بالقاعة الكبرى بطرابلس التقى فريقا الجزيرة وأبي الخير، في ربع المباراة الأول انتهى بتقدم الجزيرة بفارق 9 نقاط (24-15)، وفي الربع الثاني كان التفوق لنادي أبي الخير (21-17)، ليتقلص الفارق إلى 5 نقاط (41-36)، والربع الثالث كان التفوق فيه لنادي أبي الخير أيضًا وبفارق 5 نقاط (19-14) ليتعادل الفريقان (55-55)، والربع الرابع تميز بالحماس والندية والتشويق وانتهى للجزيرة (23-22)، لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة بفارق نصف سلة (78-77).



أدار المباراة طاقم تحكيم تكون من أيمن عبدالله حكمًا أول وخالد صوادق حكمًا ثانٍ وأمير حمودة حكمًا ثالثًا والمسجل فتحي حسونة والميقاتي عبد الهادي خليفة وميقاتي 24 ثانية بشير مخزوم والمسجل إلكترونيا نجاة المخشخش.

مباراتا الإثنين

سيكون الموعد مع مباراتين، اليوم الإثنين، بالقاعة الكبرى بطرابلس، المباراة الأولى ستجمع المدينة والأهلي طرابلس، ويعقبها مباراة الاتحاد والشباب.

وغدًا الثلاثاء سيشهد مجمع سليمان الضراط ببنغازي، اختتام مباريات الجولة الأولى بمباراة الأهلي بنغازي والمروج.