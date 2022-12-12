الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية عن وقوع نادي الأخضر في المجموعة الأولى بجانب أندية سان إلوا لوبوبو ومارومو جالانت واتحاد العاصمة.

وتأهل 16 فريقًا إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، وتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى 4 مستويات يضم كل منها 4 أندية، على أن يتم توزيع فريق من كل مستوى في كل مجموعة من المجموعات الأربع.

وأقيمت قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية (2022-2023) عن وقوع ممثل الكرة الليبية الوحيد في أفريقيا هذا الموسم نادي الأخضر في المجموعة الأولى.