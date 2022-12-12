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الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 01:40 مساء
الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»
كأس «الكونفدرالية» الأفريقية. (أرشيفية : الإنترنت)
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أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية عن وقوع نادي الأخضر في المجموعة الأولى بجانب أندية سان إلوا لوبوبو ومارومو جالانت واتحاد العاصمة.

وتأهل 16 فريقًا إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، وتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى 4 مستويات يضم كل منها 4 أندية، على أن يتم توزيع فريق من كل مستوى في كل مجموعة من المجموعات الأربع.

وأقيمت قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية (2022-2023) عن وقوع ممثل الكرة الليبية الوحيد في أفريقيا هذا الموسم نادي الأخضر في المجموعة الأولى.

نتائج قرعة الكونفدرالية الأفريقية (2022-2023)
المجموعة الأولى: سان إلوا لوبوبو الكونغولي - الأخضر الليبي-  مارومو جالانت الجنوب أفريقي - اتحاد العاصمة الجزائري.
المجموعة الثانية: موتيما بيمبي الكونغولي- ريفرز يونايتد النيجيري - ديابل نوار الكونغولي - أسيك ميموزا العاجي.
المجموعة الثالثة: الجيش الملكي المغربي - فيوتشر المصري - أسكو كارا التوغولي- بيراميدز المصري.
المجموعة الرابعة: ريال باماكو المالي - يانج أفريكانز التنزاني - الاتحاد المنستيري التونسي - مازيمبي الكونغولي.

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