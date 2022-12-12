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عبر قناة الوسط «WTV» الاتحاد يلتقي أبوسليم في ختام الجولة السابعة من «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 12 ديسمبر 2022, 01:18 مساء
عبر قناة الوسط «WTV» الاتحاد يلتقي أبوسليم في ختام الجولة السابعة من «دورينا»
شعار الوسط (WTV) والاتحاد في منافسات الدوري الليبي. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
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يتجدد الموعد، اليوم الإثنين، على ملعب مصراتة مع آخر مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» وتجمع الاتحاد متصدر المجموعة الثانية بـ18 نقطة مع أبوسليم ثاني المجموعة بـ12 نقطة.

- «بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السابع في «دورينا» عبر قناة «WTV»

تجرى مباراة الاتحاد وأبوسليم على ملعب مصراتة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت ليبيا وتبثها قناة الوسط (WTV) عبر تقنية (HD).

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

مفكرة النتائج
الصداقة × النصر (3-3)
المدينة × الاتحاد المصراتي (0-0)
التعاون × شباب الجبل (3-2)
التحدي × دارنس (1-0)
الأخضر × الهلال (1-0)
الأهلي بنغازي × الصقور (4-3)
الأهلي طرابلس × الخمس (1-0)
السويحلي × أساريا (3-3)

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