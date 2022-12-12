عبر قناة الوسط «WTV» الاتحاد يلتقي أبوسليم في ختام الجولة السابعة من «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الإثنين، على ملعب مصراتة مع آخر مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» وتجمع الاتحاد متصدر المجموعة الثانية بـ18 نقطة مع أبوسليم ثاني المجموعة بـ12 نقطة.

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تجرى مباراة الاتحاد وأبوسليم على ملعب مصراتة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت ليبيا وتبثها قناة الوسط (WTV) عبر تقنية (HD).

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7