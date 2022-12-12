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خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال قطر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 01:10 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال قطر
الركراكي محمولا على الأعناق في الإطار الأيمن وبن صريتي في الأيسر. (إنترنت)
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تابعت مباريات كأس العالم منذ البطولة الثامنة التي أقيمت في إنجلترا العام 1966 وفازت بها إنجلترا، لكنها المرة الأولى التي عشت فيها بالكامل مع البطولة واهتزت فيها مشاعري، وذلك لنجاح تنظيم البطولة في دولة عربية إسلامية أبهرت العالم، ثم بما حققه الفريق المغربي من إنجازات عملاقة حركت ركود الشعوب العربية والأفريقية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، ووحدت المشاعر تجاه الفريق البطل، ورغم متابعتي للمباريات من مقاهي تونس الجميلة لكن في الحقيقة عشت لحظات السعادة مع توالي فوز الفريق المغربي على بلجيكا وأستراليا وتعادله مع كرواتيا وترشحه للدور الـ16متصدرًا لمجموعته، لتتضاعف بعدها الفرحة عندما تجاوز الفريق الإسباني ودخوله لدور الـ8، ثم وصلت لقمة السعادة بإطاحته للفريق البرتغالي ووصوله للدور النصف النهائي ليكون أول فريق عربي في تاريخ بطولات كأس العالم يصل إلى هذه المرحلة.

لم يعكر صفو هذه الأفراح إلا ابني الذي حدثني عن نتائج الدوري الليبي ومآسيه، وكيف تعرض مساعد مدرب الأهلي ناجي المغربي إلى كسر في ذراعه في مباراة الأهلي مع فريق شباب الجبل، فطلبت منه عدم إكمال الحديث عن هذا الدوري الميت الذي لا طعم له ولا رائحة، فلو كان هناك اتحاد عام جاد يملك التجربة والدراية بالواقع الكروي لقام بإخفاء هذا الدوري حتى انتهاء بطولة كأس العالم وعندها ربما يجد من يتابعه خاصة بعد ما قدمته قطر من ملاعب ومواصلات وإقامات ونشاطات ثقافية وترفيهية نقلها 12.000 إعلامي، ولا أعتقد أن مثل هذا النجاح قد يتكرر إلا إذا نظمت بروناي كأس العالم في المستقبل.

أما دوري ملاعب التراب والنجيلة الصناعية الرديئة وصافرات التحكيم التي لا تعرف احتساب ركلات الجزاء واتحاد عام يصر على البقاء حتى بعد صدور قرار القضاء ببطلان الانتخابات التي أتت به، يعتبر عبثًا ومضيعة للوقت يشارك فيه كل من له علاقة به.. كأس العالم وما أدراك ما كأس العالم كل المقومات توفرت لإنجاح البطولة رغم الخروج المبكر لبعض الفرق المرشحة لها مثل ألمانيا وبلجيكا وسقوط المرشح الأول للبطولة الفريق البرازيلي في وحل الفريق الكرواتي وخروجه من البطولة في أكبر مفاجآت الدورة، أما الفريق المغربي فكان الحصان الأسود في البطولة وأبهر الجميع بمستواه الفني الرائع باعتراف الجميع بجهود مدربه ولاعبيه وجماهيره الوفية، وأثبت أن فوزه على الفرق الكبيرة كإسبانيا والبرتغال ومن قبلها بلجيكا لم يكن مجرد صدفة بل كان عن استحقاق وبجدارة وبشهادة الخصوم.

هكذا يكون التواجد مشرفًا فعلًا بالانتصارات التي تحققت وليس مجرد فرحة بالوصول إلى بطولة كأس العالم وتوديع البطولة من مراحلها الأولى، إنها البطولة الـ22 التي أقيمت في بلد عربي إسلامي ونجم بطولتها الفريق المغربي، فالتحية لأسود الأطلس الأبطال ومدربهم والجماهير التي دعت لهم وساندتهم داخل وخارج الملاعب، مع تمنياتي له بالتوفيق وتكملة المشوار وتحقيق الحلم فيما تبقى له من مباريات ويكفيه شرفًا وصولهم للمربع الذهبي أمام أبرز فرق العالم الكروية.

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