شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي اليوم في السابعة مساء على ملعب شهداء بنينا فريق الأهلي بنغازي وفريق الصقور في المجموعة الأولى، ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الليبي الممتاز «دورينا»، وستذيعها قناة «الوسط» «WTV».

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز والعودة لصدارة المجموعة، واستغلال تعثر النصر بالتعادل أمام ضيفه التعاون، إذ سيرفع رصيده إلى 14 نقطة فوق النصر 13.

استغلال الصحوة

فيما يسعى الصقور لاستغلال صحوته، وتحقيق الفوز الثاني تواليًا بعد فوزه في الجولة السابقة أمام دارنس، ليرتقي في سلم الجدول نحو المركز الرابع بـ11 نقطة.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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