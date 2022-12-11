  • Alwasat News
Atwasat

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة الأهلي طرابلس والخمس في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 03:24 مساء
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة الأهلي طرابلس والخمس في «دورينا»
alwasat radio

تبث قناة الوسط «WTV» مباراة الأهلي طرابلس والخمس على ملعب الجميل في تمام الساعة الثالثة والنصف، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

- لمشاهدة المباراة عبر الموقع.. اضغط هنا

- لمشاهدة شوط المباراة الأول عبر صفحة قناة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

ويتجدد الموعد، اليوم الأحد، مع أربع مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، فعلى ملعب الجميل الأهلي طرابلس ثالث المجموعة الثانية بـ10 نقاط يلتقي الخمس عاشر المجموعة بنقطتين.

على ملعب مصراتة أساريا رابع المجموعة الثانية بـ8 نقاط يحل ضيفًا على السويحلي صاحب رصيد الـ10 نقاط، وعلى ملعب البيضاء الأخضر رابع المجموعة الأولى بـ9 نقاط يلتقي الهلال ثامن المجموعة بـ6 نقاط، وعلى ملعب بنينا الأهلي بنغازي ثان المجموعة الأولى بـ11 نقطة يستضيف الصقور سادس المجموعة بـ8 نقاط.

الأحد 11 ديسمبر
- الأهلي طرابلس × الخمس - الجميل 3:30 نقل (WTV)
- الأخضر × الهلال - شيخ الشهداء 3:00 نقل (WTV2)
- السويحلي × أساريا - ملعب مصراتة 3:30 تسجيل
- الأهلي بنغازي × الصقور - شهداء بنينا 7:00 نقل (WTV)

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

ويجري غدًا الإثنين، مواجهة وحيدة وتقام على ملعب مصراتة، وتجمع الاتحاد متصدر المجموعة الثانية بـ18 نقطة يلتقي أبوسليم ثاني المجموعة بـ12 نقطة.

الإثنين 12 ديسمبر
- الاتحاد × أبوسليم - ملعب مصراتة 3:30 نقل (WTV)

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور في «دورينا»
4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا

بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا
الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء
لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا

لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا
أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال

أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال
التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟

التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟
بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري

بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر
منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة

منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة
لاعب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها

لاعب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها
ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال

ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال
قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»

قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»
«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟

«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»
دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين

دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين
«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم

«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم
«خلافات الساسة» تخفي «خروقات السلاح» في ليبيا

«خلافات الساسة» تخفي «خروقات السلاح» في ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بابل وأكاليل يتوجان ببطولة مدرسة العالمية (صور)
بابل وأكاليل يتوجان ببطولة مدرسة العالمية (صور)
قطاط وعاشور يمثلان ليبيا في بطولة العالم للسباحة بأستراليا
قطاط وعاشور يمثلان ليبيا في بطولة العالم للسباحة بأستراليا
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة الأهلي طرابلس والخمس في «دورينا»
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة الأهلي طرابلس والخمس في «دورينا»
بدء الدورة التدريبية للسباحة في نادي توباكتس
بدء الدورة التدريبية للسباحة في نادي توباكتس
عمومية الأهلي طرابلس تكلف علي العربي بالمهام التنفيذية
عمومية الأهلي طرابلس تكلف علي العربي بالمهام التنفيذية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر...
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة...
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة (3-1)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة ......
الخوف من القاضية يمنح الملاكم الليبي سعد الفلاح انتصارا على بطل آسيا في نزال تركيا (صور)
الخوف من القاضية يمنح الملاكم الليبي سعد الفلاح انتصارا على ......
المزيد
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور في «دورينا»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور في......
3 مباريات في افتتاح دوري السلة الليبي الجديد.. الأحد
3 مباريات في افتتاح دوري السلة الليبي الجديد.. الأحد...
ثلاثية الأولمبي في المحلة تؤمن النقطة الـ10 في الدوري الليبي
ثلاثية الأولمبي في المحلة تؤمن النقطة الـ10 في الدوري الليبي...
عمومية الأهلي طرابلس تكلف علي العربي بالمهام التنفيذية
عمومية الأهلي طرابلس تكلف علي العربي بالمهام التنفيذية...
بدء الدورة التدريبية للسباحة في نادي توباكتس
بدء الدورة التدريبية للسباحة في نادي توباكتس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط