شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة الأهلي طرابلس والخمس في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط «WTV» مباراة الأهلي طرابلس والخمس على ملعب الجميل في تمام الساعة الثالثة والنصف، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

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ويتجدد الموعد، اليوم الأحد، مع أربع مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، فعلى ملعب الجميل الأهلي طرابلس ثالث المجموعة الثانية بـ10 نقاط يلتقي الخمس عاشر المجموعة بنقطتين.

على ملعب مصراتة أساريا رابع المجموعة الثانية بـ8 نقاط يحل ضيفًا على السويحلي صاحب رصيد الـ10 نقاط، وعلى ملعب البيضاء الأخضر رابع المجموعة الأولى بـ9 نقاط يلتقي الهلال ثامن المجموعة بـ6 نقاط، وعلى ملعب بنينا الأهلي بنغازي ثان المجموعة الأولى بـ11 نقطة يستضيف الصقور سادس المجموعة بـ8 نقاط.

الأحد 11 ديسمبر

- الأهلي طرابلس × الخمس - الجميل 3:30 نقل (WTV)

- الأخضر × الهلال - شيخ الشهداء 3:00 نقل (WTV2)

- السويحلي × أساريا - ملعب مصراتة 3:30 تسجيل

- الأهلي بنغازي × الصقور - شهداء بنينا 7:00 نقل (WTV)

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

ويجري غدًا الإثنين، مواجهة وحيدة وتقام على ملعب مصراتة، وتجمع الاتحاد متصدر المجموعة الثانية بـ18 نقطة يلتقي أبوسليم ثاني المجموعة بـ12 نقطة.