بابل وأكاليل يتوجان ببطولة مدرسة العالمية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

نظمت، أمس السبت، مدرسة شهداء العالمية «ISM» بمقرها بحي الأندلس في طرابلس، وبإشراف وتنظيم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب بطولة في خماسيات كرة القدم، أقيمت خلالها 3 مباريات، المباراة الأولى انتهت بفوز مدرسة بابل على شهداء العالمية بنتيجة هدف دون مقابل.

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المباراة الثانية كانت للفتيات وانتهت بفوز مدرسة أكاليل على الوصال بثلاثة أهداف مقابل هدف، والمباراة الثالثة كانت استعراضية وجمعت مدرستى شهداء العالمية «ISM» وأكاليل وانتهت بالتعادل بهدف لهدف.

حفل التتويج

وفي الختام أقيم حفل تتويج بحضور مدير إدارة شؤون الرياضة بوزارة الرياضة، دكتور عبدالرزاق ملوس، ورئيسة الاتحاد النسائي الليبي، عواطف أبوشويشة، ومديرة الأكاديمية الأولمبية، دكتور حدهم العابد، والأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، طارق حشاد، ومديرة مدرسة الوصال، أسماء الشيخي، ومديرة مدرسة أكاليل، نجلاء بن فايد، ومديرة مدرسة شهداء العالمية، ميلاني، ومن الشؤون التعليمية، جنزور فوزي الكوني.

وزع في الحفل الكؤوس والميداليات والجوائز على المتفوقين وتوج بجائزة أفضل لاعب الطالب محمود عبدالباسط النعاس، وجائزة أفضل حارس للطالب عبدالرحمن محمد التريكي، وجائزة هداف البطولة للاعب حسام الزوام، وتوجت مدرسة بابل بكأس وذهبية بطولة البنين ومدرسة أكاليل بكأس وذهبية بطولة البنات.

ختام منافسات بطولة مدرسة العالمية. (فيسبوك)

ختام منافسات بطولة مدرسة العالمية. (فيسبوك)

ختام منافسات بطولة مدرسة العالمية. (فيسبوك)