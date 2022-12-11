3 انتصارات و5 تعادلات في منافسات الأواسط بالدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس السبت، 8 مباريات في مسابقة الأواسط، انتهت ثلاثة بالفوز وخمسة بالتعادل، وكانت النتائج على النحو التالي:

المجموعة الأولى

التحدي حقق الفوز على شباب الجبل بهدف لصفر، وفوز الأخضر على التعاون بهدفين لهدف، الهلال على دارنس بهدفين لهدف، وانتهت مباراة الأهلي بنغازي والصداقة بالتعادل بهدف لمثله، وتعادل النصر والصقور بهدف لهدف.

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المجموعة الثانية

أقيمت ثلاث مباريات انتهت جميعها بالتعادل، أبوسليم تعادل مع الأهلي طرابلس دون أهداف، والخمس مع المدينة بهدف لهدف، وتعادل السويحلي والاتحاد المصراتي دون أهداف.

وبحسب رئيس لجنة الإشراف على مسابقتي آمال وأواسط المجموعة الثانية، عبدالمولى المغربي، فإن مباراة أواسط المحلة والاتحاد ستقام، اليوم الأحد، على ملعب الأول وسيراقبها المراقب أسامه الأشهب، وغدا الإثنين على ملعب الزاوية لقاء الجارين الأولمبي وأساريا.

منافسات دوري الأواسط. (فيسبوك)