22 مشاركا في دورة تنظيم الاتحاد الأفريقي للدراجات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت بمدينة أسوان المصرية دورة التنظيم والإدارة التي نظمها وأشرف عليها الاتحاد الأفريقي للدراجات، وتواصلت لثلاثة أيام بحضور 22 أمينًا عامًا من 22 دولة أفريقية، وفي تصريح لأمين عام الاتحاد الليبي للدراجات سمير العمراني إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد قال: «الدورة تواصلت لثلاثة أيام وعلى فترتين صباحية ومسائية».

وأضاف: «الاستفادة منها كبيرة، وألقيت فيها العديد من المحاضرات من بينها معرفة الهيكل التنظيمي للاتحاد الدولي للمحاضر السويسرى Letie، ومحاضرة عن كيفية تسجيل الرياضيين والحكام في منظومة الاتحاد الدولي للمحاضر van gaIl من جنوب أفريقيا، ومحاضرة خاصة عن المنشطات للمحاضر دكتور عيد أحمد من مصر».

- الشامس: دراجات المنتخب قديمة ومتهالكة وأعطالها كثيرة

وأكمل: «شملت الفعاليات محاضرة خاصة بالاتحاد الدولي لمعرفة أسماء الفروع والمكاتب الموجودة وكان هناك تواصل مع الموظفين في الاتحاد الدولي، ومحاضرة لرئيس الاتحاد الأفريقي دكتور وجيه عزام عن برامج وأنشطة الاتحاد الأفريقي فى العام 2022، وأيضًا برامج الاتحاد في العام 2023».

واختتم العمراني حديثه قائلًا «تضمنت الدورة أيضًا محاضرة عبر «زوم» من المركز الدولي للدراجات بسويسرا للتعريف بالدراجة للجميع وأنواع المسابقات المختلفة».