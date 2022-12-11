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4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 11 ديسمبر 2022, 12:56 مساء
4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
شعار الوسط في الإطار الأيمن ومباراة للهلال في الإطار الأيسر. (فيسبوك)
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يتجدد الموعد، اليوم الأحد، مع أربع مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، فعلى ملعب الجميل الأهلي طرابلس ثالث المجموعة الثانية بـ10 نقاط يلتقي الخمس عاشر المجموعة بنقطتين، وعلى ملعب مصراتة أساريا رابع المجموعة الثانية بـ8 نقاط يحل ضيفًا على السويحلي رابع المجموعة بـ10 نقاط.

- «بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السابع في «دورينا» عبر قناة «WTV»

وعلى ملعب البيضاء الأخضر رابع المجموعة الأولى بـ9 نقاط يلتقي الهلال ثامن المجموعة بـ6 نقاط، وعلى ملعب بنينا الأهلي بنغازي ثان المجموعة الأولى بـ11 نقطة يستضيف الصقور سادس المجموعة بـ8 نقاط.

الأحد 11 ديسمبر
- الأهلي طرابلس × الخمس - الجميل 3:30 نقل (WTV)
- الأخضر × الهلال - شيخ الشهداء 3:00 نقل (WTV2)
- السويحلي × أساريا - ملعب مصراتة 3:30 تسجيل
- الأهلي بنغازي × الصقور - شهداء بنينا 7:00 نقل (WTV)

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

ويجري غدًا الإثنين، مواجهة وحيدة وتقام على ملعب مصراتة، وتجمع الاتحاد متصدر المجموعة الثانية بـ18 نقطة يلتقي أبوسليم ثاني المجموعة بـ12 نقطة.

الإثنين 12 ديسمبر
- الاتحاد × أبوسليم - ملعب مصراتة 3:30 نقل (WTV)

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