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لاعب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد السبت 10 ديسمبر 2022, 04:31 مساء
لاعب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها
لاعب ليبيا السابق عريبي. (فيسبوك)
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قال لاعب الاتحاد والمنتخب الوطني الليبي السابق لكرة القدم عبدالسلام عريبي عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «أحب كرة البرازيل»، وأبدى اندهاشه من هذا الأداء للمنتخب البرازيلي أما كرواتيا والذي أسفر عن وداع «راقصو السامبا» لمونديال قطر 2022 من ربع النهائي.

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وقال عريبي «ليس هذا الأداء الذي نعرفه جيدا ونتابعه من سنوات طويلة، فهو ليس منتخب السامبا الذي كنا نتابعه، وليس منتخب النجوم التاريخيين العمالقة الذين فرضوا بالإقناع والإمتاع حضورهم بقوة على الساحة العالمية».

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