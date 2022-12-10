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طاقم فني جديد لفريق «شط» الزواية الدهماني (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 10 ديسمبر 2022, 04:17 مساء
طاقم فني جديد لفريق «شط» الزواية الدهماني (صور)
لطفي قرميد. (فيسبوك)
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تعاقدت إدارة نادي الشط مع المدرب الوطني لطفي قرميد مدربا للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 خلفا للمدرب عبدالرؤوف لقيادة فريق كرة القدم الأول بالنادي في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم. كما تم تكليف محمد إسماعيل مساعدا لمدرب الفريق والمدرب أيمن الطياري معدا بدنيا.

أنهت إدارة نادي الظهرة بني وليد التعاقد مع المدرب الوطني مصطفى القمودي لقيادة فريق كرة القدم في دوري الدرجة الأولى للموسم الجاري.

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سبق للمدرب الوطني القمودي أن درب عدة فرق في الفئات السنية وأيضاً نادي الترسانة والملعب الليبي والفتح، وأخيراً استقبل وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، رئيس الجمعية العمومية لنادي «الظهرة» أحمد بلال، ورئيس النادي رافع الثابت، وعدداً من المشجعين بحضور وكيل ديوان الوزارة، بشير علي هاشم، ورحب الوزير بأسرة نادي «الظهرة»، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء، كما أشاد بتاريخ وعراقة نادي «الظهرة» الرياضي الثقافي الاجتماعي.

أيمن الطياري. (فيسبوك)
أيمن الطياري. (فيسبوك)
الجهاز الفني لفريق «شط». (فيسبوك)
الجهاز الفني لفريق «شط». (فيسبوك)
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