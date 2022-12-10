التحدي يحقق فوزه الأول والتعاون يقترب من المقدمة والاتحاد المصراتي والمدينة في خانة التعادل

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أقيمت الجمعة ثلاثة لقاءات ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في ثلاثة ملاعب أجدابيا ومصراتة وبنينا، ففي ملعب أجدابيا اجتاز فريق التعاون ضيفه فريق شباب الجبل بصعوبة، وفاز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل أهداف التعاون نصر الدين التاروغي وأمجد عامر وهيثم اقحيزان، وسجل هدفي شباب الجبل أحمد الحاسي ولاعبه العربي. التعاون أصبح في المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، أما فريق شباب الجبل فرصيده 3 نقاط في المركز الثامن.

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وفي ملعب مصراتة، خيم التعادل السلبي دون أهداف على مجريات مباراة الاتحاد المصراتي والمدينة، المدينة أصبح 5 نقاط والاتحاد المصراتي أصبح 4 نقاط.

وفي ملعب شهداء بنينا حقق فريق التحدي فوزه الأول هذا الموسم، بعد فوزه على فريق دارنس بنتيجة هدف دون رد، سجل هدف التحدي لاعبه أحمد مكاري.

التحدي وصل إلى النقطة الخامسة بعد أربع مباريات خسائر وتعادل في اثنتين، وفاز في مباراة واحدة، دارنس بقي بنفس رصيده السابق بـ11 نقطة.